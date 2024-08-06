Мэрия опровергла планы на снос старинного дома на Стрелке

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода опровергла планы на снос старинного дома на Стрелке.
Как сообщили сайту pravda-nn.ru, многоквартирный дом № 4 на Стрелке аварийным и подлежащим сносу не признавался, поэтому оснований для его расселения и демонтажа нет.
Ранее в соцсетях градозащитница Анна Давыдова сообщила о планируемом сносе этого здания ради нового строительства.
«Сейчас начинают приниматься градостроительные планы по сносу исторической застройки, оставшейся от Ярмарки у собора Александра Невского? Район вокруг собора — зоны охраны памятников архитектуры!» — написала она.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 4 млн рублей выделят на снос аварийного дома на Краснодонцев.