Мэрия Самары намерена закупить 70 трамваев

«В настоящее время рассматривается вопрос о закупке 70 новых односекционных трамваев, с поставкой с 2025 года», — сообщили в мэрии в ответ на запрос Волга Ньюс. Вопросы о том, какие модели планируется закупать или какие технические требования к новым вагонам выдвигать, остались без ответа.
Также в горадминистрации сообщили о планах выполнить ремонт двух тяговых подстанций, кабельных линий и продолжить ремонт выделенного участка трамвайных путей по ул. Ново-Садовой.
Напомним, в июле стало известно, что правительство Самарской области планирует с 2024 по 2026 гг. выделять из бюджета по 2 млрд руб. в год на решение проблем с трамваями в Самаре. Ранее врио губернатора Вячеслав Федорищев обозначал проблему с общественным транспортом в Самаре как одну из приоритетных. Он озвучивал планы обновлять ежегодно по 30−50 трамваев.