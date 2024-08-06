Мэрия Самары намерена закупить 70 трамваев

Напомним, в июле стало известно, что правительство Самарской области планирует с 2024 по 2026 гг. выделять из бюджета по 2 млрд руб. в год на решение проблем с трамваями в Самаре. Ранее врио губернатора Вячеслав Федорищев обозначал проблему с общественным транспортом в Самаре как одну из приоритетных. Он озвучивал планы обновлять ежегодно по 30−50 трамваев.