Надбавки учителям за классное руководство могут пересмотреть в Казахстане

«Я тоже согласен, что данная сумма требует пересмотра. В данном направлении мы сейчас ведем расчеты и будем продвигать (вопрос — Прим. ред.) по пересмотру надбавок за классное руководство нашим педагогам, классным руководителям, которые занимаются очень огромной работой».