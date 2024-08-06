Надбавки учителям за классное руководство могут пересмотреть в Казахстане

Журналисты отметили, что сейчас учителя за классное руководство получают всего 10 тыс. тенге. Они поинтересовались, планируется ли повысить размер этой надбавки.
«Я тоже согласен, что данная сумма требует пересмотра. В данном направлении мы сейчас ведем расчеты и будем продвигать (вопрос — Прим. ред.) по пересмотру надбавок за классное руководство нашим педагогам, классным руководителям, которые занимаются очень огромной работой».
По его словам, еще рано говорить о каких суммах идет речь.
«Сейчас ведутся расчеты, поэтому рано говорить. Но хотим, чтобы это было достойная надбавка. Думаю, не меньше, чем в два раза».