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Надбавки учителям за классное руководство могут пересмотреть в Казахстане

Учителям школ, которые ведут классное руководство, могут повысить соответствующие надбавки. Об этом рассказал на пресс-конференции в правительстве 6 августа 2024 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев, сообщил Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты отметили, что сейчас учителя за классное руководство получают всего 10 тыс. тенге. Они поинтересовались, планируется ли повысить размер этой надбавки.

«Я тоже согласен, что данная сумма требует пересмотра. В данном направлении мы сейчас ведем расчеты и будем продвигать (вопрос — Прим. ред.) по пересмотру надбавок за классное руководство нашим педагогам, классным руководителям, которые занимаются очень огромной работой».

сказал Гани Бейсембаев.

По его словам, еще рано говорить о каких суммах идет речь.

«Сейчас ведутся расчеты, поэтому рано говорить. Но хотим, чтобы это было достойная надбавка. Думаю, не меньше, чем в два раза».

резюмировал министр.
экономика
образование