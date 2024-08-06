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Диаспору исключили из ипотечной программы Prima Casa Plus

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Проживающая за пределами Молдовы диаспора не сможет участвовать в правительственной ипотечной программе Prima Casa Plus, которая вступила в силу после публикации в «Официальном мониторе».

Источник: Sputnik.md

Чтобы получить ипотечный кредит по программе, соискатель должен быть не только гражданином Республики Молдова, но и резидентом. То есть, находиться в стране не менее 183 дней в течение налогового года.

Для выплаты ипотечного кредита бенефициар и/или его/ее супруга должны иметь официальный доход, полученный в Республике Молдова.

Бенефициар может использовать дом, приобретенный в рамках программы, только для себя или вместе с членами своей семьи и должен постоянно проживать в доме, приобретенном в рамках программы, до погашения ипотечного кредита.

Стоимость покупки дома не может превышать сумму в 2,5 миллиона леев, а срок погашения ипотечного кредита, за исключением его досрочного погашения, составит до 30 лет вместо 25, как предусмотрено предыдущим законом.

Законодательные поправки в ипотечную госпрограмму были приняты правительством 17 июля, она получила название Prima Casa Plus. Первая программа Prima Casă была запущена в марте 2018 года, при Владимире Плахотнюке, и с тех пор несколько раз расширялась. Приобрести жилье по этой программе смогли более 5600 семей.

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