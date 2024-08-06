Диаспору исключили из ипотечной программы Prima Casa Plus

Законодательные поправки в ипотечную госпрограмму были приняты правительством 17 июля, она получила название Prima Casa Plus. Первая программа Prima Casă была запущена в марте 2018 года, при Владимире Плахотнюке, и с тех пор несколько раз расширялась. Приобрести жилье по этой программе смогли более 5600 семей.