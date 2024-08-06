В Казахстане подорожают билеты на поезд

«Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками. Так, в 2023 году приобретено 118 единиц, в 2024 году — 140 единиц пассажирских вагонов, а с 2025 года планируется закуп ежегодно свыше 200 единиц вагонов, и до 2030 года приобретение составит свыше 1200 единиц. Повышение цен (тариф) по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям осуществляется в соответствии со статьей 12 закона “О железнодорожном транспорте”.