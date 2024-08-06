Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане подорожают билеты на поезд

В сети появились слухи, что Министерство транспорта с 1 октября 2024 года планирует повысить на 20 процентов стоимость проезда в казахстанских поездах. Так ли это на самом деле, выяснял Tengri Travel.

Слухи прокомментировали в пресс-службе Минтранспорта.

«В стране курсируют 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам. Также важно учесть, что за последние 10 лет повышение цен по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям не осуществлялось (за исключением индексации к уровню инфляции)».

сообщили в ведомстве.

Уточняется, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых — 44 процента.

«Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками. Так, в 2023 году приобретено 118 единиц, в 2024 году — 140 единиц пассажирских вагонов, а с 2025 года планируется закуп ежегодно свыше 200 единиц вагонов, и до 2030 года приобретение составит свыше 1200 единиц. Повышение цен (тариф) по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям осуществляется в соответствии со статьей 12 закона “О железнодорожном транспорте”.

сообщили в пресс-службе.

Согласно ответу, цены на билеты на поезд планируют поднять с 1 октября 2024 года.

экономика