Обманутые омские дольщики получат выплаты из бюджета

В региональном министерстве строительства объявили о начале приёма заявлений от обманутых дольщиков на получение единовременной выплаты. Новая мера поддержки омичей, которые столкнулись с недобросовестными застройщиками, будет действовать до 1 июля 2025 года. Чтобы получить выплату, дольщик должен быть внесён в реестр Госстройнадзора. Размер выплаты будет равен сумме, уплаченной по договору на приобретение жилья. Отметим, что выплата не облагается налогом.