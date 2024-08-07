Обманутые омские дольщики получат выплаты из бюджета

В региональном министерстве строительства объявили о начале приёма заявлений от обманутых дольщиков на получение единовременной выплаты. Новая мера поддержки омичей, которые столкнулись с недобросовестными застройщиками, будет действовать до 1 июля 2025 года. Чтобы получить выплату, дольщик должен быть внесён в реестр Госстройнадзора. Размер выплаты будет равен сумме, уплаченной по договору на приобретение жилья. Отметим, что выплата не облагается налогом.
Информацию о новой выплате можно найти на сайте департамента строительства, консультацию также можно получить по телефону: 95−36−98.
Омичи также могут получить компенсацию из федерального Фонда развития территорий. Также в регионе возобновлено строительство некоторых проблемных строек. Кроме того, по соглашению правительства региона с застройщиками, 5% квартир в новостройках теперь передаются, в том числе, и обманутым дольщикам.