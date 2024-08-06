В Воронежской области работники скорой помощи получат дополнительные выплаты

С 1 июля правительство Воронежской области установило дополнительные специальные выплаты для врачей, фельдшеров и медсестер скорой помощи. Ее размер зависит от количества жителей, которых обслуживают медики. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального минздрава во вторник, 6 августа.
Врачи скорой помощи, работающие в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, будут получать дополнительно 25 тыс. рублей, их коллеги в более крупных городах и поселках — 14,5 тыс. Фельдшерам и медсестрам положено 15 тыс. и 10 тыс. соответственно. Выплаты также коснутся и водителей «скорых» — им полагается 7 тыс. рублей в дополнение к окладу.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронежской области на повышение зарплат бюджетников выделят более 2,2 млрд рублей. В региональное министерство здравоохранения направят более 218 млн рублей, в том числе 98,7 млн рублей на специальные социальные выплаты медработникам региона.