В Воронежской области работники скорой помощи получат дополнительные выплаты

Врачи скорой помощи, работающие в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, будут получать дополнительно 25 тыс. рублей, их коллеги в более крупных городах и поселках — 14,5 тыс. Фельдшерам и медсестрам положено 15 тыс. и 10 тыс. соответственно. Выплаты также коснутся и водителей «скорых» — им полагается 7 тыс. рублей в дополнение к окладу.