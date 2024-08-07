В Перми представили проект нового депо «Балатово»

Концессионное соглашение, в рамках которого будет проведена модернизация трамвайного комплекса в Перми, было подписано в ноябре 2022 года. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона. Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет. Предполагается, что МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), которое сегодня им управляет, и концессионер будут совместно руководить трамвайными перевозками.