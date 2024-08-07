Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и снизил курс евро на 7 августа 2024

В Национальном банке Беларуси после выходных изменили курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 7 августа 2024, среду.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 7 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0919 белорусского рубля, 1 евро — 3,3740 BYN, 100 российских рублей — 3,6137 белорусского рубля.
Это свидетельствует о том, что в середине рабочей недели изменились курсы всех трех основных валют. Значения относительно курсов, действовавших, во вторник, 6 августа, скорректированы. Так, на 7 августа 2024 курс доллара и курс российского рубля увеличены, а курс евро, наоборот, немного опустился.
В сравнении с курсами, действовавшими днем ранее, на вторник, 6 августа, валютных значений на 7 августа: курс 1 доллара США прибавил 0,0003 белрубля, 1 евро упал на 0,0442 белрубля, а 100 российских рублей выросли на 0,0038 белорусского рубля.