Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и снизил курс евро на 7 августа 2024

Это свидетельствует о том, что в середине рабочей недели изменились курсы всех трех основных валют. Значения относительно курсов, действовавших, во вторник, 6 августа, скорректированы. Так, на 7 августа 2024 курс доллара и курс российского рубля увеличены, а курс евро, наоборот, немного опустился.