Минтруда Беларуси предупредило тех, кто платит и получает зарплату «в конверте»

При этом материально пострадает не только работодатель, заплативший «в конверте», но и работник. Ему в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера минимальной заработной платы. Так, например, в 2024 году в документах индивидуального учета доход для будущей пенсии у работников, получивших зарплату «в конвертах», составит только 626 рублей. Это серьезно потянет вниз индивидуальный коэффициент заработка.