Минтруда Беларуси предупредило тех, кто платит и получает зарплату «в конверте»

Министерством труда и социальной защиты Беларуси на рассмотрение в парламент отправлен проект закона об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения.
Среди его нововведений — особый порядок уплаты взносов для работодателей, выплачивающих заработную плату «в конвертах» и пойманных за руку, и работников, получающих такие серые зарплаты.
В итоге работодателей заставят заплатить налоги из фактических выплат, но не ниже 1/30 пятикратной величины средней заработной платы.
Минтруда и соцзащиты приводит конкретный пример:
«Контролирующими органами установлена выплата заработной платы “в конвертах” 5 работникам организации за апрель 2024 года, один из них получил зарплату в размере 2 000 рублей, четверо в размере 15 000 рублей каждый».
В итоге взносы в ФСЗН за работника, получившего зарплату 2 000 рублей, составят 3 781,93 ₽ За тех, кто получал по 15 000 рублей, — 21 000 ₽
При этом материально пострадает не только работодатель, заплативший «в конверте», но и работник. Ему в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера минимальной заработной платы. Так, например, в 2024 году в документах индивидуального учета доход для будущей пенсии у работников, получивших зарплату «в конвертах», составит только 626 рублей. Это серьезно потянет вниз индивидуальный коэффициент заработка.