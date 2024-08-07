В Молдове заложенности по налогам выросли почти на 23 процента: «Государство идет к банкротству, идет семимильными шагами» — мнение экономиста

Есть официальная статистика, показывающая количество прибыльных предприятий в стране. В Молдове на сегодняшний день количество предприятий с прибылью составляет в последние годы примерно половину — 48−51%. Цифры колеблются. Теперь смотрите. При инфляции в 30%, которая у нас была в 2022 году, при нынешнем уровне инфляции в 12−14%, я, как руководитель предприятия, должен не просто получить прибыль, чтобы осуществить простое воспроизводство, я должен получить прибыль, которая покроет этот рост инфляции! Когда высчитывается прибыль предприятия, то предприятие не считается по рентабельности — два или три процента прибыли, а высчитывается по коэффициенту дисконтирования. Если инфляция составляет три процента, а у вас два процента прибыли — вы в убытках.