В Молдове заложенности по налогам выросли почти на 23 процента: «Государство идет к банкротству, идет семимильными шагами» — мнение экономиста

В Молдове задолженности налогоплательщиков по основным выплатам в бюджет за последние полгода увеличились на 22,7%, составив 1 млрд 767,2 млн леев на конец июня 2024 года.
По данным Государственной налоговой службы, больше всего задолженностей у налогоплательщиков перед госбюджетом — 749,9 млн леев (+10,7% за полгода), а также по подоходному налогу — 537,3 млн леев (+12,8%) и в местные бюджеты — 521 млн леев (+43,6%). Далее следуют задолженности по НДС — 369,8 млн леев (+10,7%), в бюджет госсоцстрахования — 372,5 млн леев (+294%), по налогу на прибыль — 263,8 млн леев (рост в два раза по сравнению с началом года)
При этом отмечается, что с января по июнь 2024 г. в результате действий ГНС были погашены задолженности налогоплательщиков в сумме 1,5 млрд леев, что на 4,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большая часть этой суммы — 0,9 млрд леев — была списана со счетов налогоплательщиков-должников и их дебиторов, ещё 0,5 млрд леев изъято из касс налогоплательщиков, пишет infomarket.md.
Чем это может грозить стране, обычным гражданам? Об этом мы поговорили с доктором экономических наук, экс-вице-министром промышленности и торговли (в 1995—1997 гг.), бывшим начальником отдела Госплана МССР Михаилом Пойсиком.
— Этот анализ, показатель является системным, — объясняет Михаил Пойсик. — В этом проблема. И то, что у нас сегодня большое количество предприятий официально не платит налоги, что говорит о том, это говорит о том, что государство больно.
Есть официальная статистика, показывающая количество прибыльных предприятий в стране. В Молдове на сегодняшний день количество предприятий с прибылью составляет в последние годы примерно половину — 48−51%. Цифры колеблются. Теперь смотрите. При инфляции в 30%, которая у нас была в 2022 году, при нынешнем уровне инфляции в 12−14%, я, как руководитель предприятия, должен не просто получить прибыль, чтобы осуществить простое воспроизводство, я должен получить прибыль, которая покроет этот рост инфляции! Когда высчитывается прибыль предприятия, то предприятие не считается по рентабельности — два или три процента прибыли, а высчитывается по коэффициенту дисконтирования. Если инфляция составляет три процента, а у вас два процента прибыли — вы в убытках.
И что получается? С прибыли в три процента, которую получили, вы должны заплатить еще налоги. То есть, у вас еще и эти деньги заберут. А когда инфляция в 30%, то необходимо получить прибыль, превышающую уровень инфляции. Чтобы вы могли осуществить просто воспроизводство! И поэтому сегодня реально количество предприятий, которые работают с прибылью, не превышает по стране одной трети. Это системная проблема нашего государства.
— И это грозит отсутствием денег в госбюджете на здравоохранение, на образование…
— Так и есть! Нет денег на зарплаты… Поэтому у нас растут долги. С 2020-го по 2023-й годы долги выросли на 2,3 миллиарда леев.
— Это внешние займы?
— Власти объявили о том, что в нынешнем году уменьшилось внешнее заимствование. Но при этом не говорят, что сумма сокращения была превышена вдвое внутренними заимствованиями! Но, если внешние заимствования идут под минимальный процент, то внутренние идут почти под 10% годовых. И сегодня те деньги, которые мы берем в долг, идут не на развитие, а на погашение процентов по обслуживанию этих долгов!
— Молдова, как государство, станет банкротом?
— Оно идет к этому. Идет семимильными шагами.