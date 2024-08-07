В Челябинске новое жилье дорожает быстрее, чем в других городах

Аналитика была представлена специалистами портала «Мир квартир». По их выкладкам (а изучили они ситуацию в 70 российских городах), в 44 городах цены в июле на новое жилье поднялись, в 25 городах они отступили от прежних значений, а в одном остались на прежнем уровне.
Челябинск попал в первую группу. Более того эксперты говорят, что рост цен на новостройки здесь в сравнении с другими российскими городами был намного более динамичным. За месяц цена нового «квадрата» в Челябинске поднялась на 2,8%, что поставило город-миллионник в топ-5 территорий по этому показателю. Быстрее цены на новостройки во втором месяце лета росли лишь во Владикавказе, Улан-Уде, Калуге и Кемерово.
По результатам данного исследования средняя цена квадратного метра в челябинских новостройках достигла уровня в 130 876 рублей. По этому показателю мы находимся на 34 позиции в стране. Из городов Уральского федерального округа более дорогой квадратный метр в новостройках оказался в Сургуте (135 700 ₽), Тюмени (138 276 ₽) и Екатеринбурге (150 686 ₽).
Кстати, в рамках этого среза специалисты замерили рыночную ситуацию и во втором по размеру городе Челябинской области — Магнитогорске. В июле средняя цена нового «квадрата» здесь была равна 82 014 рублей. В отличие от Челябинска цены в городе металлургов на новостройки отступали, потери показатели за месяц составили 0,2%.