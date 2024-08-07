В Челябинске новое жилье дорожает быстрее, чем в других городах

Челябинск попал в первую группу. Более того эксперты говорят, что рост цен на новостройки здесь в сравнении с другими российскими городами был намного более динамичным. За месяц цена нового «квадрата» в Челябинске поднялась на 2,8%, что поставило город-миллионник в топ-5 территорий по этому показателю. Быстрее цены на новостройки во втором месяце лета росли лишь во Владикавказе, Улан-Уде, Калуге и Кемерово.