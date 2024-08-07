Вакансии в Хабаровском крае превышают число безработных почти в 10 раз

В Хабаровском крае официально зарегистрированы 2,3 тысячи безработных. В то же время предприятия предлагают 22,8 тысячи вакансий. Для помощи в трудоустройстве проводятся ярмарки вакансий. В этом году в рамках нацпроекта «Демография» прошла Всероссийская ярмарка «Работа России. Время возможностей». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Ярмарка входит в нацпроект “Демография”, инициированный президентом России. Мероприятие помогает соискателям не только найти работу, но и улучшить свою квалификацию. В этом году ярмарка прошла в апреле и июне во всех городах и районных центрах Хабаровского края», — рассказали в комитете.
На ярмарке трудоустройства 417 работодателей представили более 11,7 тысячи вакансий на 15 площадках в регионе. Мероприятие привлекло свыше 3,5 тысячи человек, из которых почти 300 нашли работу сразу.