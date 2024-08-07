Вакансии в Хабаровском крае превышают число безработных почти в 10 раз

«Ярмарка входит в нацпроект “Демография”, инициированный президентом России. Мероприятие помогает соискателям не только найти работу, но и улучшить свою квалификацию. В этом году ярмарка прошла в апреле и июне во всех городах и районных центрах Хабаровского края», — рассказали в комитете.