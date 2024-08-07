Жители Хабаровского края могут рассчитать цену газификации онлайн

— Текущие темпы нас не устраивают, близится отопительный сезон. Поручила усилить совместную с главами районов работу по заключению комплексных договоров на подключение, — отметила курирующая вопросы инфраструктуры зампред краевого правительства Ирина Горбачёва. — На имя главы региона и в мой адрес приходят жалобы жителей, о том, что договоры на подключение давно заключены, но газа так и нет. Иногда подключение газа затягивается, переносится без объяснения причин. Если вдруг вы столкнулись с такой ситуацией, обязательно сообщайте в Минэнерго края. Поручила разобраться с каждым случаем, держу вопрос на личном контроле.