Жители Хабаровского края могут рассчитать цену газификации онлайн

Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» на очередном штабе по газификации в правительстве Хабаровского края представило новый инструмент для желающих подключить свои дома к голубому топливу. Интернет-сервис специально разработан для нашего региона. С помощью онлайн-калькулятора люди могут рассчитать стоимость газификации своих участков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Этот инструмент разработан для обеспечения прозрачности и эффективности процесса газификации домовладений в регионе. Он позволит жителям Хабаровского края более точно оценить затраты на газификацию своего жилья. В стоимость включена разработка проекта газификации, газоиспользующее оборудование, прокладка газопровода и установка отключающих устройств, — сообщило в своём официальном Телеграм-канале управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, которое контролирует ситуацию взаимодействия граждан и сетевых организаций при реализации программы газификации.
При этом, как было заявлено на заседании штаба, темпы газификации в Хабаровском крае пока недостаточные. Во всём огромном регионе подключают только по 35−37 домов в неделю. Хотя возможности выполняющей эту работу компании позволяют присоединять к газораспределительным сетям такое количество строений ежедневно.
— Текущие темпы нас не устраивают, близится отопительный сезон. Поручила усилить совместную с главами районов работу по заключению комплексных договоров на подключение, — отметила курирующая вопросы инфраструктуры зампред краевого правительства Ирина Горбачёва. — На имя главы региона и в мой адрес приходят жалобы жителей, о том, что договоры на подключение давно заключены, но газа так и нет. Иногда подключение газа затягивается, переносится без объяснения причин. Если вдруг вы столкнулись с такой ситуацией, обязательно сообщайте в Минэнерго края. Поручила разобраться с каждым случаем, держу вопрос на личном контроле.
Напомним, в Хабаровском крае предусмотрены льготы и субсидии при подключении к газу частных домов, где живут люди льготных категорий. Это многодетные семьи, малоимущие, ветераны боевых действий и некоторые другие граждане.
СПРАВКА:
Узнать стоимость газификации своего дома, размер экономии после подключения можно по этой ссылке на сайте компании «Газпром газораспределение Дальний Восток».