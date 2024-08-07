Часть объектов СКИФа под Новосибирском сдадут только к 2025 году

Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков на пресс-конференции.
Согласно указу президента РФ ввод установки в эксплуатацию назначен на 31 декабря 2024 года. Однако подрядчик не успевает сдать часть объекта в установленный срок.
«На сроки влияет нехватка рабочих рук на наших стройках, плюс удорожание стройматериалов. Эти проблемы есть и никуда не делись. Нам приходится корректировать сметы и проектные решения», — объяснил Алексей Колмаков.
Сейчас на объекте работает около 1600 человек. Это неплохой показатель, и часть объекта будет сдана согласно срокам.
Напомним, что СКИФ строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Объект представляет собой комплекс из 34 зданий, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а электромагниты придают им энергию и задают траекторию. Установка позволит проводить исследования на пучках синхротронного излучения.
Ранее МК в Новосибирске писал, что мигранты из Индии не смогли приехать на стройку новосибирского синхротрона СКИФ.