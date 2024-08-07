Часть объектов СКИФа под Новосибирском сдадут только к 2025 году

Напомним, что СКИФ строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Объект представляет собой комплекс из 34 зданий, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а электромагниты придают им энергию и задают траекторию. Установка позволит проводить исследования на пучках синхротронного излучения.