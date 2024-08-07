В Красноярске завершили ремонт на Северном шоссе

Дорожники отремонтировали участок дороги протяжённостью 7,5 км от развязки до дома № 6 Г по Северному шоссе, а также от Енисейского тракта до улицы Авиаторов. Рабочие положили новый асфальт, отремонтировали тротуар и заменили бортовой камень.