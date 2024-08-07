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В Красноярске завершили ремонт на Северном шоссе

Дорожники отремонтировали участок Северного шоссе протяжённостью 7,5 км.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске завершили ремонт на Северном шоссе, об этом сообщили в УДИБ.

Дорожники отремонтировали участок дороги протяжённостью 7,5 км от развязки до дома № 6 Г по Северному шоссе, а также от Енисейского тракта до улицы Авиаторов. Рабочие положили новый асфальт, отремонтировали тротуар и заменили бортовой камень.

Отметим, что для удобства автомобилистов был закрыт шлюз возле здания № 31/3 на Северном шоссе. Теперь для движения налево с путепровода можно воспользоваться новым съездом.

В районе АЗС было принято сузить дорогу с 5 до 3 полос из-за того, что на участке было хаотичное движение, которое приводило к созданию аварийно-опасных ситуаций.