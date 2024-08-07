Конкурсный управляющий омского «ПКФ Сиблифт» утратил трудоспособность

Напомним, первую фазу банкротства ООО «ПКФ Сиблифт», которая стартовала в мае 2022 года, вел Владимир Тихонов. Однако с февраля 2023 года, после закрепления за фирмой статуса банкрота и открытия конкурсного производства процедурой ведает Иван Климентов. По подсчетам «СуперОмска», по состоянию на 7 августа 2024 года он является конкурсным управляющим как минимум 17 организаций, отразилась ли его временная нетрудоспособность на других фирмах, не известно.