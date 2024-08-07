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Конкурсный управляющий омского «ПКФ Сиблифт» утратил трудоспособность

В минувший вторник, 6 августа 2024 года, в специализированном реестре появилось сообщение от конкурсного управляющего ООО «ПКФ Сиблифт» Ивана Климентова о причине переноса собрания кредиторов банкротящейся организации. Оказалось, что коррективы в ведение банкротной процедуры возникло в связи с состоянием здоровья назначенного Арбитражным судом специалиста.

Источник: РИА "Новости"

«Настоящим конкурсный управляющий ООО “ПКФ Сиблифт” Климентов Иван Сергеевич уведомляет, что по причине временной нетрудоспособности конкурсного управляющего Климентова Ивана Сергеевича собрание кредиторов ООО “ПКФ Сиблифт”, назначенное на 08.08.2024 года в 12 часов 30 минут, переносится», — обозначено в официальном сообщении.

Отметим, новая дата собрания также приходится на первую половину текущего месяца: судя по всему, ожидается, что Иван Климентов восстановится к 13 августа 2024 года. Каких-либо дополнительных судебных решений, связанных с состоянием Климентова, обнаружить не удалось.

Напомним, первую фазу банкротства ООО «ПКФ Сиблифт», которая стартовала в мае 2022 года, вел Владимир Тихонов. Однако с февраля 2023 года, после закрепления за фирмой статуса банкрота и открытия конкурсного производства процедурой ведает Иван Климентов. По подсчетам «СуперОмска», по состоянию на 7 августа 2024 года он является конкурсным управляющим как минимум 17 организаций, отразилась ли его временная нетрудоспособность на других фирмах, не известно.