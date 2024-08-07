Минпромторг России может отказаться от повышения утильсбора на автомобили

Как выяснила «Газета.Ru», Минпромторг стал сомневаться, стоит ли повышать утилизационный сбор на автомобили, несмотря на уже опубликованный проект постановления. Автодилеры ждут, что цены на новые машины скакнут уже в августе и предупреждают, что через шесть лет 95% россиян не смогут прийти в автосалон за новой машиной. По мнению экспертов, создание с помощью «утиля» «железного занавеса» для автокомпаний из Китая не заставит их строить заводы в России — рынок слишком мал. А на величину новой ставки просто подорожают автомобили, предупреждают они.