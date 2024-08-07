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В Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсии

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России, всего перерасчет коснулся около 90 тысяч жителей республики.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 августа Отделение СФР по Республике Крым произвело беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка выплат коснулась порядка 90 тысяч получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы», — сказано в сообщении.

Кроме того, увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.

Уточняется, что перерасчет пенсий происходит индивидуально, в зависимости от зарплаты каждого конкретного пенсионера. Уточнить накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику, дополнительных заявлений не требуется.

Пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых начисляется ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей. Соответствующая поправка ранее принята Госдумой.