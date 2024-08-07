Сколько пенсионных накоплений в среднем могут изъять казахстанцы

Для изъятия доступна только та сумма, которая превышает порог. Использовать все деньги с индивидуального пенсионного счета при этом могут некоторые категории вкладчиков. Как отмечает портал «Крыша», по состоянию на 1 июля возможность снять свои накопления есть у более 800 тыс. казахстанцев. У 340 тыс. из них сумма превышает порог достаточности, а остальные являются пенсионерами по возрасту и выслуге лет, а также гражданами, оформившими пенсионный аннуитет.