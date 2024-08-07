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«Узбекистон темир йуллари» модернизирует парк локомотивов за 181 миллион долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Узбекистон темир йуллари», долгие годы работавшая в убыток, начала получать прибыль. Деятельность и будущее компании обсудили на презентации у президента 6 августа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: «Узбекистон темир йуллари»

Достижению способствовали реформы, проведенные в соответствии с постановлением президента о трансформации акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» от 10 октября 2023 года.

Для дальнейшего развития планирует обновить парк поездов. Китайские партнеры поставят 38 локомотивов и модернизируют 12 электровозов, сумма контракта оценивается в 181 миллион долларов. В частности, на производство новых вагонов из Фонда развития промышленности будет выделено 50 миллионов долларов.

Для запланированного запуска движения скоростного поезда из Ташкента в Нукус планируется приобрести шесть современных электропоездов южнокорейской компании Hyundai Rotem.

Также в настоящее время проводится электрификация железной дороги Бухара — Ургенч — Хива протяженностью 465 километров, ее планируется завершить до конца года. В ближайшие годы будет электрифицирована 196-километровая линия Мискин — Нукус. Это позволит сократить время в пути с 16 до 7 часов.