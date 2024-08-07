«Узбекистон темир йуллари» модернизирует парк локомотивов за 181 миллион долларов

Также в настоящее время проводится электрификация железной дороги Бухара — Ургенч — Хива протяженностью 465 километров, ее планируется завершить до конца года. В ближайшие годы будет электрифицирована 196-километровая линия Мискин — Нукус. Это позволит сократить время в пути с 16 до 7 часов.