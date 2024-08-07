Рыбный ларек уберут в Краснофлотском районе Хабаровска

Мэрия Хабаровска добилась решения суда по демонтажу незаконного ларька на остановке «Трехгорная» в Краснофлотском районе. Местные жители и общественники неоднократно жаловались на торговую точку, продающую рыбу сомнительного качества. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Местные жители жалуются на этот ларек из-за антисанитарии. Здесь много мух и других паразитов. Кроме того, ощущается неприятный запах. Как общественник, я обратилась в городскую администрацию, чтобы узнать, законно ли установлен этот киоск. Вопрос взяли под контроль, и к владельцу применили надлежащие меры. Торговую точку должны убрать», — рассказала общественный наблюдатель Кристина Бакалэ.
Раньше здесь был цивилизованный рынок с местами для торговли и точками продажи сельхозпродукции.
«Предприниматель самовольно установил ларек и подключил его к электроэнергии. Процедуру демонтажа инициировало городское управление торговли, подготовив документы и направив их в комитет. Комитет обратился в суд и выиграл первую инстанцию. Собственник обжаловал решение, но комитет выиграл и во второй инстанции. Исполнительный лист получен и передан в службу судебных приставов, которые теперь будут работать с владельцем павильона по его демонтажу», — рассказал главный специалист отдела по землепользованию комитета по управлению Краснофлотским районом Сергей Кузьмин.
Если горе-предприниматель продолжит незаконную деятельность до демонтажа киоска, на него будут продолжать составлять протоколы и выписывать штрафы.