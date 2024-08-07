Рыбный ларек уберут в Краснофлотском районе Хабаровска

«Предприниматель самовольно установил ларек и подключил его к электроэнергии. Процедуру демонтажа инициировало городское управление торговли, подготовив документы и направив их в комитет. Комитет обратился в суд и выиграл первую инстанцию. Собственник обжаловал решение, но комитет выиграл и во второй инстанции. Исполнительный лист получен и передан в службу судебных приставов, которые теперь будут работать с владельцем павильона по его демонтажу», — рассказал главный специалист отдела по землепользованию комитета по управлению Краснофлотским районом Сергей Кузьмин.