В Беларуси продажи новых авто побили трехлетний рекорд в 2024

В Беларуси продажи новых авто в июле 2024 побили трехлетний рекорд. Данные приводит пресс-служба Белорусской автомобильная ассоциация.
В организации отметили, что общие продажи новых легковых, а также легковых коммерческих авто в июле 2024 года составили 4 763 единицы, «что является рекордным показателем за последние три года».
Отмечается, что июльские продажи автомобилей превысили продажи июля 2023 года более чем в 2,5 раза. Суммарные продажи 25 071 новых машин за семь месяцев 2024 года практически достигли итоговых цифр, которые были получены за весь 2023 год.
В БАА обратили внимание на то, что в последние месяцы начали действовать строгие ограничения на ввоз машин в Беларусь с объемом двигателя более 1,5 литров, гибридов, электромобилей. Указанный запрет, отмечают в организации, существенно усложнил импорт авто физическими лицами, в том числе машин с пробегом.
Однако официальные дилеры Белорусской автомобильной ассоциации пытаются насытить рынок новыми доступными авто, что заметно уже по результатам продаж последнего месяца. Названная тенденция будет усиливаться и, при условии сохранения в Беларуси действующих условий для производства и импорта, ежемесячные продажи новых машин могут достичь показателя в 9000 единиц.
В организации акцентировали внимание на почти десятикратный рост продаж электромобилей. Так, за семь месяцев 2024 был продан 1261 электрокар.