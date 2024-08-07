Свердловские работодатели подняли зарплаты на 20%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа, УралПолит.Ru. В июле-начале августа этого года в регионе предлагаемая зарплата в вакансиях, которые были опубликованы на hh.ru, составила почти 65 тысяч рублей, увеличившись на 20% за последние 7 месяцев. Об этом сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга.