Свердловские работодатели подняли зарплаты на 20%

В целом по России динамика составила 22% (69,5 тысяч рублей). В регионе среди профессиональных сфер лидерами по росту предлагаемой заработной платы являются работники спортклубов и салонов красоты (68,8 тысяч рублей, +37%), автомобильного бизнеса (92,1 тысячи рублей, +32%) и сельхоза (92,3 тысячи рублей, +31%).
В июле-начале августа самые высокие зарплаты работодатели готовы предлагать в сферах «Высший и средний менеджмент» (119,2 тысячи рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (106 тысяч рублей) «Сельское хозяйство» (92,3 тысячи рублей), «Автомобильный бизнес» (92,1 тысячи рублей) и «Добыча сырья» (88,7 тысяч рублей).
«Зарплатные предложения работодателей продолжают превышать ожидания соискателей. В Свердловской области компании готовы платить в среднем на 8% больше того, что кандидаты указывают в резюме», — рассказала директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
Ранее сообщалось, что количество вакансий в Свердловской области выросло на 30%. Значительнее всего число предложений увеличилось в сфере «Розничная торговля» (+55%).