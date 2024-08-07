Выборг попал в топ-10 дорогостоящих мест для отдыха в августе

В топ-10 самых дорогостоящих направлений для отдыха в августе попал Выборг.
Осташков, Тверская область — 7966 рублей за 5 ночей;
Абрау-Дюрсо, Краснодарский край — 7542 рублей за 6 ночей;
Листвянка, Иркутская область — 7406 рублей за 5 ночей;
Зеленоградск, Калининградская область — 7280 рублей за 7 ночей;
Владивосток, Приморский край — 7257 рублей за 6 ночей;
Суздаль, Владимирская область — 6860 рублей за 2 ночи;
Выборг, Ленинградская область — 6528 рублей за 3 ночи;
Гудаута, Республика Абхазия — 6206 рублей за 9 ночей;
Архыз, Карачаево-Черкесия — 6123 рублей за 3 ночи;
Кабардинка, Краснодарский край — 5699 рублей за 8 ночей.
Исследование провел один из сервисов по бронированию отелей и квартир.