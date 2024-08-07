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Выборг попал в топ-10 дорогостоящих мест для отдыха в августе

Август считается одним из самых востребованных и дорогих месяцев для летнего отдыха. В это время большинство водоемов уже прогрелись, а температура воздуха достаточно комфортная.

Источник: Morgan Lane/CC0

В топ-10 самых дорогостоящих направлений для отдыха в августе попал Выборг.

Осташков, Тверская область — 7966 рублей за 5 ночей;

Абрау-Дюрсо, Краснодарский край — 7542 рублей за 6 ночей;

Листвянка, Иркутская область — 7406 рублей за 5 ночей;

Зеленоградск, Калининградская область — 7280 рублей за 7 ночей;

Владивосток, Приморский край — 7257 рублей за 6 ночей;

Суздаль, Владимирская область — 6860 рублей за 2 ночи;

Выборг, Ленинградская область — 6528 рублей за 3 ночи;

Гудаута, Республика Абхазия — 6206 рублей за 9 ночей;

Архыз, Карачаево-Черкесия — 6123 рублей за 3 ночи;

Кабардинка, Краснодарский край — 5699 рублей за 8 ночей.

Исследование провел один из сервисов по бронированию отелей и квартир.

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