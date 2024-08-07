Собянин утвердил перечень ключевых строек на 2024−2025 годы

В преддверии Дня строителя, который в 2024-м отмечается 11 августа, на заседании Президиума Правительства Москвы рассмотрели вопрос об итогах работы Градостроительного комплекса за семь месяцев этого года и планах на ближайшую перспективу. Основными задачами московских строителей в этом году остаются создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также выполнение обязательств перед жителями по программе реновации. Однако в отличие от прошлых лет решать их приходится в условиях беспрецедентного санкционного давления.