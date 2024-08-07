Минфин Молдовы предложит к размещению ГЦБ на сумму 150 миллионов леев

«Выпуск двух- и трехлетних государственных облигаций по номиналу или с дисконтом поможет оценить долгосрочные инструменты (займы, муниципальные облигации и т. д. ) и поддержать разработку новых инструментов. Это также будет способствовать развитию рынка страхования жизни и позволит молдавским банкам принимать депозиты на более длительные сроки», — отмечает Минфин.