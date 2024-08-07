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Минфин Молдовы предложит к размещению ГЦБ на сумму 150 миллионов леев

Минфин продлевает срок погашения портфеля государственных ценных бумаг, выпущенных на внутреннем рынке.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Министерство финансов Молдовы предлагает к размещению государственные ценные бумаги (ГЦБ) на сумму 150 миллионов леев, информирует ведомство.

Двух- и трехлетние ГЦБ будут размещены на первичном рынке на аукционах, которые состоятся в Национальном банке Молдовы 7 августа.

«Выпуск двух- и трехлетних государственных облигаций по номиналу или с дисконтом поможет оценить долгосрочные инструменты (займы, муниципальные облигации и т. д.) и поддержать разработку новых инструментов. Это также будет способствовать развитию рынка страхования жизни и позволит молдавским банкам принимать депозиты на более длительные сроки», — отмечает Минфин.

Объем выпуска двухлетних ГЦБ составляет 75 миллионов леев, по 100 леев за облигацию, с годовой процентной ставкой 4,8%. Трехлетние гособлигации выпускаются в том же объеме и по той же цене, с процентной ставкой 5,1% годовых. Дата погашения выпущенных ГЦБ назначена на 9 августа.

В настоящее время физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты могут участвовать в аукционах по размещению государственных ценных бумаг только через банки-первичные дилеры, уточняет Минфин.