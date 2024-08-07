Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона

Проект «Уездный город» предусматривает благоустройство зоны от музея Александра Грина до галереи им. И. К. Айвазовского и далее до цветомузыкального фонтана. Здесь появятся лавочки, освещение с учетом исторических форм, павильоны для художников напротив галереи, различные исторические справки и указатели. Все в концепции с привязкой к истории древнего города, сообщал ранее РИА Новости Крым первый замглавы администрации города Антон Сухоборов. По его словам, также в рамки благоустройства хотят вписать установку стелы «Город воинской славы», однако на эти цели будут изыскивать дополнительные средства.