Физлица в Беларуси в июле продали на $120,2 млн валюты больше, чем купили

Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в июле составил $1,038 млрд, проданной — $1,159 млрд. В целом за январь — июль текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $661 млн.



Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в июле выступили в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия купили валюты на $85,9 млн в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в июле составил $2,650 млрд, проданной — $2,565 млрд.



За январь — июль покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $1,382 млрд.