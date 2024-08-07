Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в июле составил $1,038 млрд, проданной — $1,159 млрд. В целом за январь — июль текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $661 млн.
Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в июле выступили в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия купили валюты на $85,9 млн в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в июле составил $2,650 млрд, проданной — $2,565 млрд.
За январь — июль покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $1,382 млрд.
Физлица в Беларуси в июле продали на $120,2 млн валюты больше, чем купили
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июле физлица в Беларуси оставались чистыми продавцами иностранной валюты. По итогам месяца они продали на $120,2 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в июле составил $1,038 млрд, проданной — $1,159 млрд. В целом за январь — июль текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $661 млн.