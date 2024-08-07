Вся в луче ночного света. Кто и как следит за яркостью Москвы

По словам старшего инженера ГУП «Моссвет» Олега Половинкина, сотрудники компании помимо проверки освещенности дорог работают и по заявкам от жителей города, которые жалуются на слишком тусклое или яркое освещение. «Обращения приходят как напрямую, так и через портал мос.ру. Мы реагируем на все заявки. Получаем письмо, приезжаем на адрес, проводим замеры и передаем данные в эксплуатирующие организации. Далее они уже включаются в работу. Если надо, меняют фонари или ставят новые», — говорит Половинкин.