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Вся в луче ночного света. Кто и как следит за яркостью Москвы

Когда на город спускается ночь, на работу выходит светотехническая лаборатория Москвы. Ее сотрудники выезжают на вызовы горожан, которые жалуются на уличное освещение. Под контролем специалистов «Моссвета» находятся парки, спортивные площадки и даже дворы. Также в их обязанности входит проверка освещенности дорог. Как устроена работа ночных «дежурных по свету» и по каким нормативам работают фонари в столице, выяснил корреспондент РИА Недвижимость.

Источник: РИА "Новости"

Работа по нормативам

Передвижная лаборатория «Моссвета» располагается в небольшом минивэне, который каждый вечер начинает свой пусть на севере Москвы. Одна из основных задач специалистов — проверить, насколько хорошо освещены дороги, ведь от этого зависит безопасность и автомобилистов, и пешеходов. В зависимости от интенсивности движения, каждая дорога получает свою классификацию А, Б и В. Наиболее загруженные и большие магистрали относят к группе А, наименее загруженные — к группе В.

К категории А относятся МКАД и Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали, например, Ленинградское и Рублевское шоссе, а также Садовое кольцо и некоторые центральные улицы города. К дорогам категории Б относятся магистральные улицы районного значения, например Шоссейная и Люблинская. В категорию В попадают такие улицы и дороги районного значения, как 1-я Владимирская и улица 8 Марта.

Все дороги категорий А и Б ежегодно проходят инспекцию. Для проверки магистралей специалисты «Моссвета» пользуются «яркомером» — цифровой камерой, которая измеряет уровень яркости дорожного покрытия. Она устанавливается за лобовым стеклом почти как автомобильный видеорегистратор и подсоединяется к компьютеру со специальным программным обеспечением. Система берет 60 точек, вычисляет среднее арифметическое и в итоге выдает оценку силы света, выраженную в такой мере измерения, как количество кандел (от слова candela, или свеча) на квадратный метр.

По словам старшего инженера ГУП «Моссвет» Олега Половинкина, сотрудники компании помимо проверки освещенности дорог работают и по заявкам от жителей города, которые жалуются на слишком тусклое или яркое освещение. «Обращения приходят как напрямую, так и через портал мос.ру. Мы реагируем на все заявки. Получаем письмо, приезжаем на адрес, проводим замеры и передаем данные в эксплуатирующие организации. Далее они уже включаются в работу. Если надо, меняют фонари или ставят новые», — говорит Половинкин.

Адаптация к городу

Сотрудники «Моссвета» замеряют не только яркость на дорогах, но и свет рекламных конструкций, архитектурно-художественной подсветки, а также определяют уровень освещенности во дворах и на спортивных площадках. Для этого используется люксметр — небольшой прибор, в котором установлен фотоэлемент. Он фиксирует падающий свет на уровне земли. Для этого специалист на участке между двух фонарей в 10 точках делает замеры и вычисляет количество люксов на метр.

«Например, в парке неподалеку от метро “Динамо” местные жители пожаловались на недостаточное освещение, нашей лабораторией были произведены замеры уровня освещённости, в итоге спустя некоторое время освещение парка было обновлено», — рассказывает Половинкин.

Для каждого объекта в городе прописана своя норма освещенности. У любой детской и спортивной площадки этот показатель должен равняться 10 люксам, а у самой дворовой территории — 4 люксам.

«По статистике, люди чаще всего жалуются именно на темноту, но в последнее время поступает много заявок по поводу излишней яркости. Например, из-за новых светодиодных фонарей, потому что у них свет отличается в сторону более белого спектра. Как правило, нарушений нормы у таких фонарей нет, просто москвичи к ним еще не привыкли», — поясняет старший инженер «Моссвета».