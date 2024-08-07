Вся в луче ночного света. Кто и как следит за яркостью Москвы

Работа по нормативам
Передвижная лаборатория «Моссвета» располагается в небольшом минивэне, который каждый вечер начинает свой пусть на севере Москвы. Одна из основных задач специалистов — проверить, насколько хорошо освещены дороги, ведь от этого зависит безопасность и автомобилистов, и пешеходов. В зависимости от интенсивности движения, каждая дорога получает свою классификацию А, Б и В. Наиболее загруженные и большие магистрали относят к группе А, наименее загруженные — к группе В.
К категории А относятся МКАД и Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали, например, Ленинградское и Рублевское шоссе, а также Садовое кольцо и некоторые центральные улицы города. К дорогам категории Б относятся магистральные улицы районного значения, например Шоссейная и Люблинская. В категорию В попадают такие улицы и дороги районного значения, как 1-я Владимирская и улица 8 Марта.
Все дороги категорий А и Б ежегодно проходят инспекцию. Для проверки магистралей специалисты «Моссвета» пользуются «яркомером» — цифровой камерой, которая измеряет уровень яркости дорожного покрытия. Она устанавливается за лобовым стеклом почти как автомобильный видеорегистратор и подсоединяется к компьютеру со специальным программным обеспечением. Система берет 60 точек, вычисляет среднее арифметическое и в итоге выдает оценку силы света, выраженную в такой мере измерения, как количество кандел (от слова candela, или свеча) на квадратный метр.
По словам старшего инженера ГУП «Моссвет» Олега Половинкина, сотрудники компании помимо проверки освещенности дорог работают и по заявкам от жителей города, которые жалуются на слишком тусклое или яркое освещение. «Обращения приходят как напрямую, так и через портал мос.ру. Мы реагируем на все заявки. Получаем письмо, приезжаем на адрес, проводим замеры и передаем данные в эксплуатирующие организации. Далее они уже включаются в работу. Если надо, меняют фонари или ставят новые», — говорит Половинкин.
Адаптация к городу
Сотрудники «Моссвета» замеряют не только яркость на дорогах, но и свет рекламных конструкций, архитектурно-художественной подсветки, а также определяют уровень освещенности во дворах и на спортивных площадках. Для этого используется люксметр — небольшой прибор, в котором установлен фотоэлемент. Он фиксирует падающий свет на уровне земли. Для этого специалист на участке между двух фонарей в 10 точках делает замеры и вычисляет количество люксов на метр.
«Например, в парке неподалеку от метро “Динамо” местные жители пожаловались на недостаточное освещение, нашей лабораторией были произведены замеры уровня освещённости, в итоге спустя некоторое время освещение парка было обновлено», — рассказывает Половинкин.
Для каждого объекта в городе прописана своя норма освещенности. У любой детской и спортивной площадки этот показатель должен равняться 10 люксам, а у самой дворовой территории — 4 люксам.
«По статистике, люди чаще всего жалуются именно на темноту, но в последнее время поступает много заявок по поводу излишней яркости. Например, из-за новых светодиодных фонарей, потому что у них свет отличается в сторону более белого спектра. Как правило, нарушений нормы у таких фонарей нет, просто москвичи к ним еще не привыкли», — поясняет старший инженер «Моссвета».