Жить на зарплату в старости рассчитывают 24% калининградцев

Калининградцы считают, что основным источником дохода при достижении пенсионного возраста для них станут государственная пенсия или зарплата. На это указали 26% и 24% горожан соответственно. Таковы результаты свежего опрос сервиса SuperJob.
При этом 19% калининградцев рассчитывают на личные сбережения в старости. Мужчины чаще женщин предполагают в зрелом возрасте жить на пенсию и подрабатывать подработки, а женщины чаще мужчин планируют, что основным источником дохода для них станут сбережения.
Интересно, что чем старше калининградцы, тем меньше они верят, что смогут накопить на старость.
На помощь детей рассчитывает всего лишь 1 из 100 опрошенных.