Жить на зарплату в старости рассчитывают 24% калининградцев

При этом 19% калининградцев рассчитывают на личные сбережения в старости. Мужчины чаще женщин предполагают в зрелом возрасте жить на пенсию и подрабатывать подработки, а женщины чаще мужчин планируют, что основным источником дохода для них станут сбережения.