Производство грузовиков запустят в Хабаровске с 2025 года

Компания «Соникавто» построит цеха по сборке спецтехники на площадке «Вектор» ТОР «Хабаровск». Ввод предприятия запланирован на второй квартал 2025 года, мощность — 60 грузовиков с кранами-манипуляторами в год. Инвестиции поступят по соглашению с КРДВ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Для реализации проекта выбрано помещение на площадке “Вектор” ТОР “Хабаровск”, которое планируется арендовать. Площадка уже оснащена необходимой инфраструктурой. Инвестиции по соглашению с КРДВ будут направлены на закупку и установку оборудования, включая сварочные аппараты, пневматические инструменты и компрессоры», — рассказал генеральный директор ООО «Соникавто» Павел Фиалкин.
По его словам, запуск производства намечен на второй квартал 2025 года. Первоначально будут собираться грузовики с крано-манипуляторными установками, но линейка продукции будет расширяться в зависимости от спроса. Грузовики будут продаваться как в России, так и в ближайшем зарубежье.