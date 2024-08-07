Производство грузовиков запустят в Хабаровске с 2025 года

По его словам, запуск производства намечен на второй квартал 2025 года. Первоначально будут собираться грузовики с крано-манипуляторными установками, но линейка продукции будет расширяться в зависимости от спроса. Грузовики будут продаваться как в России, так и в ближайшем зарубежье.