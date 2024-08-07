В Новосибирске ввели в эксплуатацию два долгостроя микрорайона «Закаменский»

Строительство микрорайона началось в 2008 году компанией ООО «Неоград-Инвест», которая обанкротилась в 2014 году, оставив незавершёнными дома № 11, № 12 и № 13.
В 2020 году «Фонд развития территорий» взял на себя завершение строительства. В результате из федерального и областного бюджетов было выделено около 2,4 млрд рублей. Дом № 12 был введён в эксплуатацию 31 марта 2023 года, квартиры получили 377 дольщиков.
Сейчас завершены дома № 11 и № 13. В результате, 491 дольщик получит квартиры, из них 230 — в доме № 11 и 261 — в доме № 13. Прокурор региона Александр Бучман отметил, что руководители обанкротившейся компании осуждены на сроки от 3,5 до 6,5 лет.
Ранее в Новосибирской области заявили, что в регионе осталось всего пять долгостроев.