В Новосибирске ввели в эксплуатацию два долгостроя микрорайона «Закаменский»

Сейчас завершены дома № 11 и № 13. В результате, 491 дольщик получит квартиры, из них 230 — в доме № 11 и 261 — в доме № 13. Прокурор региона Александр Бучман отметил, что руководители обанкротившейся компании осуждены на сроки от 3,5 до 6,5 лет.