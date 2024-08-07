Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа составили $8,532 млрд

За июль 2024 года золотовалютные резервы выросли на $173,5 млн (2%) после снижения в июне 2024 года на $52,9 млн (0,63%).



Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 августа этого года составил $2,942 млрд, уменьшившись за июль на $5,4 млн (на 0,19%), объем монетарного золота — $4,2133 млрд, увеличившись на $162,5 млн (на 4%).



Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2024 года должен составить не менее $6 млрд.