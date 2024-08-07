В Татарстане создадут учебный авиационный центр

«На данный момент Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило программы подготовки инженерно-технических специалистов», — отметили в высшем учебном заведении.
Учебный процесс охватит программы подготовки пилотов, штурманов, бортинженеров, бортпроводников и других профессионалов в этой сфере. Студенты смогут получать дополнительные квалификации в процессе обучения. Например, к направлению «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» будет добавлена возможность работы с конкретными типами самолетов.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что к 2026 году в России может возникнуть нехватка пилотов для гражданской авиации. Многие летчики покидают страну в поисках более высоких заработков за рубежом.