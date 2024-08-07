Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане создадут учебный авиационный центр

КАЗАНЬ, 7 августа, ФедералПресс. В Казанском национальном исследовательском техническом университете (КНИТУ-КАИ) планируется открытие авиационного учебного центра, который будет заниматься подготовкой специалистов для обслуживания воздушных судов, включая МС-21, Ту-204 и Ту-214. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«На данный момент Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило программы подготовки инженерно-технических специалистов», — отметили в высшем учебном заведении.

Учебный процесс охватит программы подготовки пилотов, штурманов, бортинженеров, бортпроводников и других профессионалов в этой сфере. Студенты смогут получать дополнительные квалификации в процессе обучения. Например, к направлению «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» будет добавлена возможность работы с конкретными типами самолетов.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что к 2026 году в России может возникнуть нехватка пилотов для гражданской авиации. Многие летчики покидают страну в поисках более высоких заработков за рубежом.