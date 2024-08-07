Иркутская прокуратура заставила переселить почти 500 семей в зоне БАМа

«Например, в Усть-Куте прокуратура проверила соблюдение прав жильцов аварийных домов в зоне БАМ. У 5 семей, которые жили в аварийных муниципальных квартирах, не было необходимых документов о соцнайме, в результате они не могли получить выплаты на приобретение другого жилья в рамках госпрограммы», — рассказали irk.aif.ru в надзорном ведомстве. Прокурор города обратился в суд, и тот признал, что если люди заселились законно и выполняли свои обязательства по оплате аренды, то они имеют право на выплату даже и без договора соцнайма. Пяти семьям выплатили 25,4 млн. рублей на покупку нового жилья. Три семейства уже купили новое жильё, ещё две пока находятся в поисках.