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В трех районах Крыма построят экотехнопарки по переработке вторсырья

Аксенов: три экотехнопарка в Крыму строятся с небольшим отставанием.

Источник: пресс-служба главы Крыма

В Крыму ведется строительство трех комплексов по глубокой переработке вторсырья, отобранного на сортировочных центрах. Экотехнопарки строятся в Ленинском, Сакском и Белогорском районах. Сергей Аксенов встретился с гендиректором компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Сейчас строительство этих объектов ведется с небольшим отставанием от графиков. Об этом рассказали в пресс-службе главы Крыма.

«Денис Петрович вместе с Председателем Совета министров Республики Крым Юрием Михайловичем Гоцанюком выезжал на места, лично оценил ход работ. На сегодняшний день строительство на объектах ведется, есть некоторые отставания от графиков, но они прогнозируемые», — написал Аксенов в своем Tg-канале.

Экотехнопарки позволят снизить объем мусора в два раза. Комплексы будут измельчать крупный мусор и компостировать органическую фракцию.