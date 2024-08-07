В трех районах Крыма построят экотехнопарки по переработке вторсырья

В Крыму ведется строительство трех комплексов по глубокой переработке вторсырья, отобранного на сортировочных центрах. Экотехнопарки строятся в Ленинском, Сакском и Белогорском районах. Сергей Аксенов встретился с гендиректором компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Сейчас строительство этих объектов ведется с небольшим отставанием от графиков. Об этом рассказали в пресс-службе главы Крыма.