Нацбанк Молдовы прогнозирует инфляцию в 2024 году на уровне 4,7%

По данным НБМ, годовая инфляция в июне 2024 года составила 3,8%, что на 0,1 процентного пункта ниже уровня марта 2024 года. В июне этого года годовой уровень инфляции вернулся в коридор колебаний ±1,5 процентного пункта от целевого показателя в 5% после временного выхода из него в мае.