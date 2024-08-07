Нацбанк Молдовы прогнозирует инфляцию в 2024 году на уровне 4,7%

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Среднегодовая инфляция на 2024 и 2025 годы составит 4,7% и 5,3% соответственно с пересмотром на (-0,3) и 0,7 процентных пункта, данные представили в Национальном банке Молдовы (НБМ) по итогам прошедшего в среду заседания исполнительного комитета.
«Текущий прогноз инфляции был пересмотрен в сторону понижения на вторую половину текущего года и в сторону повышения на второй квартал 2025 года — первый квартал 2026 года», — отметили в НБМ.
Годовой уровень инфляции будет иметь относительно стабильную тенденцию на протяжении всего прогнозируемого периода, информирует финансовое учреждение.
По данным НБМ, годовая инфляция в июне 2024 года составила 3,8%, что на 0,1 процентного пункта ниже уровня марта 2024 года. В июне этого года годовой уровень инфляции вернулся в коридор колебаний ±1,5 процентного пункта от целевого показателя в 5% после временного выхода из него в мае.
«Динамика снижения годового уровня инфляции во втором квартале 2024 года определялась, с одной стороны, скромным внутренним спросом, а с другой — траекторией мировых цен на продукты питания, внутренних цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, ценам на топливо и регулируемым ценам», — уточнили в НБМ.
Банк сохранил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежной политики, на прежнем уровне в 3,6% годовых. Без изменений остались процентные ставки по кредитам овернайт — на уровне 5,6%, по депозитам овернайт — 1,6%, по операциям репо — 3,85% годовых.