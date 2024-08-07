Показываем, как будет выглядеть терминал ВСМ в Петербурге. Архитектурный облик рассмотрит Градсовет

Градостроительный совет Петербурга 7 августа рассмотрит архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которую планируется построить у площади Восстания. Заказчиком проекта является ОАО «РЖД», генподрядчиком выступает АО «Ленгипротранс», проектной организацией — ООО «Первый проектный институт».
Как говорится на сайте «Первого проектного института», в объем терминала ВСМ планируется включить исторические здания складов Кокоревых, которые расположены в границах зоны застройки.
Терминал будет обслуживать пассажиров дальнего сообщения, поэтому в проекте предусмотрена связь с Дальним (восточным), Пригородным (западным) дворами Московского вокзала и с двусветным залом Московского вокзала.
К терминалу планируется организовать подъезд с трех сторон. Первый — с Лиговского проспекта по вновь образуемому внутриквартальному проезду вдоль исторического корпуса складов Кокорева (Лиговский пр. 50, лит Р), второй — с Военной улицы, а третий — с улицы Черняховского.
Планируется, что ВСМ Москва — Петербург должны построить к 2030 году. Предполагается, что непосредственно время в пути в поездах, которые будут следовать по магистрали, составит 2 часа 15 минут. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть вагон поездов ВСМ изнутри — с четырьмя вариантами рассадки. В июле 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании концессионного соглашения на строительство ВСМ.
В Петербурге для реализации проекта ранее изменили городской закон об охранных зонах. Также планируется установить нулевую ставку на налог на имущество для недвижимости, созданной в рамках концессионных соглашений и используемой для перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали.
Проект ВСМ Москва — Петербург ранее представили на Петербургском международном экономическом форуме и показали макет поезда.