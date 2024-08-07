Показываем, как будет выглядеть терминал ВСМ в Петербурге. Архитектурный облик рассмотрит Градсовет

Планируется, что ВСМ Москва — Петербург должны построить к 2030 году. Предполагается, что непосредственно время в пути в поездах, которые будут следовать по магистрали, составит 2 часа 15 минут. «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть вагон поездов ВСМ изнутри — с четырьмя вариантами рассадки. В июле 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании концессионного соглашения на строительство ВСМ.