На Кубани зафиксировали дефицит инженерных кадров

При этом министр отметил, что экономика Краснодарского края демонстрирует устойчивый рост, что позволяет прогнозировать дальнейшее повышение заработных плат и, как следствие, приток специалистов в регион. В частности, по словам Алексея Юртаева, средняя зарплата в Краснодарском крае в 2024 году вырастет на 11% в реальном выражении.