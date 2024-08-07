На Кубани зафиксировали дефицит инженерных кадров

По заявлению министра, нехватка специалистов связана с активным ростом оборонно-промышленного комплекса. Предприятия ОПК, расположенные в разных регионах России, активно нанимают инженеров, что приводит к оттоку кадров из других отраслей и субъектов, в том числе из Краснодарского края.
При этом министр отметил, что экономика Краснодарского края демонстрирует устойчивый рост, что позволяет прогнозировать дальнейшее повышение заработных плат и, как следствие, приток специалистов в регион. В частности, по словам Алексея Юртаева, средняя зарплата в Краснодарском крае в 2024 году вырастет на 11% в реальном выражении.