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В Крыму 72 семьи реабилитированных народов получат новые квартиры

В Феодосии к декабрю достроят дом для 72 семей репатриантов.

Источник: Минстрой Крыма

В Феодосии завершается строительство многоквартирного жилого дома для семей репатриантов. Сейчас готовность объекта составляет 97% и уже в декабре 2024 года он будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым.

«Строительно-монтажные работы по объекту ведутся в соответствии с установленным графиком производства работ. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 97%», — сказано в сообщении Минстроя в телеграме.

Сейчас строители активно благоустраивают территорию и проводят уборку помещений жилого дома. Всего планируется выдать ключи от 72 квартир.

«В возводимом доме запроектировано 36 однокомнатных квартир, 18 двухкомнатных и еще 18 трехкомнатных», — уточняют в Минстрое.

Общая стоимость работ по возведению жилого дома составляет 281 миллион рублей.

В рамках госпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России», которая создана по поручению Президента России в Крыму уже построили свыше полусотни объектов.

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