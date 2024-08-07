В Крыму 72 семьи реабилитированных народов получат новые квартиры

В Феодосии завершается строительство многоквартирного жилого дома для семей репатриантов. Сейчас готовность объекта составляет 97% и уже в декабре 2024 года он будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым.
«Строительно-монтажные работы по объекту ведутся в соответствии с установленным графиком производства работ. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 97%», — сказано в сообщении Минстроя в телеграме.
Сейчас строители активно благоустраивают территорию и проводят уборку помещений жилого дома. Всего планируется выдать ключи от 72 квартир.
«В возводимом доме запроектировано 36 однокомнатных квартир, 18 двухкомнатных и еще 18 трехкомнатных», — уточняют в Минстрое.
Общая стоимость работ по возведению жилого дома составляет 281 миллион рублей.
В рамках госпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России», которая создана по поручению Президента России в Крыму уже построили свыше полусотни объектов.