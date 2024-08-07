В Крыму 72 семьи реабилитированных народов получат новые квартиры

В Феодосии завершается строительство многоквартирного жилого дома для семей репатриантов. Сейчас готовность объекта составляет 97% и уже в декабре 2024 года он будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым.