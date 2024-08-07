Два курорта Краснодарского края названы самыми бюджетными для отдыха в августе

Популярный российский сервис бронирования отелей и квартир составил рейтинг самых доступных для отдыха направлений в августе 2024 года. В этот список вошли два курорта Краснодарского края — Дедеркой и Кабардинка.



По данным сервиса, десятка самых экономичных направлений для летнего отдыха выглядит следующим образом:



1. Барнаул, Алтайский край — 1980 ₽/сут.

2. Черноморское, Крым — 2362 ₽/сут.

3. Уфа, Башкирия — 2540 ₽/сут.

4. Дедеркой, Краснодарский край — 2619 ₽/сут.

5. Николаевка, Крым — 2860 ₽/сут.

6. Керчь, Крым — 2965 ₽/сут.

7. Ессентуки, Ставропольский край — 3035 ₽/сут.

8. Саки, Крым — 3056 ₽/сут.

9. Кабардинка, Краснодарский край — 3058 ₽/сут.

10. Железноводск, Ставропольский край — 3110 ₽/сут.



Таким образом, Дедеркой и Кабардинка стали одними из самых доступных мест для отдыха в августе среди кубанских курортов.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что россияне массово бронируют отдых в Анапе на осень.