Популярный российский сервис бронирования отелей и квартир составил рейтинг самых доступных для отдыха направлений в августе 2024 года. В этот список вошли два курорта Краснодарского края — Дедеркой и Кабардинка.
По данным сервиса, десятка самых экономичных направлений для летнего отдыха выглядит следующим образом:
1. Барнаул, Алтайский край — 1980 ₽/сут.
2. Черноморское, Крым — 2362 ₽/сут.
3. Уфа, Башкирия — 2540 ₽/сут.
4. Дедеркой, Краснодарский край — 2619 ₽/сут.
5. Николаевка, Крым — 2860 ₽/сут.
6. Керчь, Крым — 2965 ₽/сут.
7. Ессентуки, Ставропольский край — 3035 ₽/сут.
8. Саки, Крым — 3056 ₽/сут.
9. Кабардинка, Краснодарский край — 3058 ₽/сут.
10. Железноводск, Ставропольский край — 3110 ₽/сут.
Таким образом, Дедеркой и Кабардинка стали одними из самых доступных мест для отдыха в августе среди кубанских курортов.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что россияне массово бронируют отдых в Анапе на осень.
Два курорта Краснодарского края названы самыми бюджетными для отдыха в августе
Август традиционно является самым популярным и загруженным месяцем для отдыха на пляжных курортах, что делает его и самым дорогим. Однако, несмотря на высокий спрос, который привлекает 35% россиян, даже в этот период можно найти бюджетные направления для отпуска.
Популярный российский сервис бронирования отелей и квартир составил рейтинг самых доступных для отдыха направлений в августе 2024 года. В этот список вошли два курорта Краснодарского края — Дедеркой и Кабардинка.