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Крым может получить бюджетные кредиты на строительство новых курортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность направления инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», предусматривающего строительство новых курортов, в том числе в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«Минэкономразвития, Минстрою и Минфину поручено рассмотреть вопрос о возможности направления инфраструктурных бюджетных кредитов, а также средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию федерального проекта “Пять морей и озеро Байкал”, — говорится в сообщении.

Решение об этом должно быть принято к середине сентября текущего года, отметили в правительстве.

Кроме того, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг к этому же сроку должны проработать вопрос об увеличении использования средств Фонда национального благосостояния для производства отечественных туристических автобусов и судов и стимулирования спроса на них.

В свою очередь Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом разработают к началу октября целевую модель контроля качества оказываемых населению туристических услуг.

«Пять морей и озеро Байкал» — проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов, часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагает строительство 10 курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Цель — обеспечить не менее 140 млн внутренних турпоездок.

Четыре из 10 проектов находятся на юге России: курорт «Приморск» в Запорожской области на Азовском море, «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера» в Республике Крым на Черном море и мегапроект «Новая Анапа» в Краснодарском крае.

туризм и отдых