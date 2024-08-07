Крым может получить бюджетные кредиты на строительство новых курортов

«Минэкономразвития, Минстрою и Минфину поручено рассмотреть вопрос о возможности направления инфраструктурных бюджетных кредитов, а также средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию федерального проекта “Пять морей и озеро Байкал”, — говорится в сообщении.
Решение об этом должно быть принято к середине сентября текущего года, отметили в правительстве.
Кроме того, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг к этому же сроку должны проработать вопрос об увеличении использования средств Фонда национального благосостояния для производства отечественных туристических автобусов и судов и стимулирования спроса на них.
В свою очередь Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом разработают к началу октября целевую модель контроля качества оказываемых населению туристических услуг.
«Пять морей и озеро Байкал» — проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов, часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагает строительство 10 курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Цель — обеспечить не менее 140 млн внутренних турпоездок.
Четыре из 10 проектов находятся на юге России: курорт «Приморск» в Запорожской области на Азовском море, «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера» в Республике Крым на Черном море и мегапроект «Новая Анапа» в Краснодарском крае.