Мэрия не планирует возрождать всю трамвайную сеть в Калининграде. Об этом представители городской администрации написали в комментариях на странице врио губернатора области Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«Приобретение новых “Корсаров”, поэтапный капремонт трамвайных путей и контактной сети свидетельствует не о планах уничтожения трамвая, а наоборот. Сейчас перед администрацией Калининграда стоит задача сохранения трамвайного движения в городе. Но это не значит, что будет возрождена вся трамвайная сеть, которая складывалась в совершенно иных условиях, когда у 200 трамваев на 10 маршрутах практически не было транспортной альтернативы, не существовало такого уровня автомобилизации», — рассказали в мэрии.
Два трамвайных маршрута ещё предстоит поэтапно приводить в порядок, добавили в администрации. Сейчас идёт очередной этап капремонта ветки на Фестивальной аллее. Цель властей — выбрать наиболее экономичный и в то же время надёжный и комфортный вид современного транспорта как альтернативу автобусам с двигателями внутреннего сгорания.
«Для того чтобы трамвай мог проявить свои сильные стороны — скорость, экологичность — необходимо поэтапно вывести его из общего потока на выделенные полосы. Проекты таких полос на основных магистралях готовятся. Кроме того, зарезервированы земельные участки для трамвайной ветки по Фрунзе-Гагарина-Благовещенской в микрорайон “Восток”», — добавили власти.
В октябре 2023-го сообщалось, что трамвайные рельсы, которые демонтируют на месте бывших маршрутов № 1 и 4, используют при ремонте эксплуатируемых участков путей.