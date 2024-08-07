Мэрия не планирует возрождать всю трамвайную сеть в Калининграде

«Приобретение новых “Корсаров”, поэтапный капремонт трамвайных путей и контактной сети свидетельствует не о планах уничтожения трамвая, а наоборот. Сейчас перед администрацией Калининграда стоит задача сохранения трамвайного движения в городе. Но это не значит, что будет возрождена вся трамвайная сеть, которая складывалась в совершенно иных условиях, когда у 200 трамваев на 10 маршрутах практически не было транспортной альтернативы, не существовало такого уровня автомобилизации», — рассказали в мэрии.