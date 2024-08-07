В Самарской области реализуют идеи по совершенствованию бизнес-климата

В Самаре прошла стратегическая сессия «Развитие бизнеса. Технологическое лидерство». Во время встречи на площадке Сбера обсудили работу по разработке программы социально-экономического развития региона до 2029 года.
Сессию организовало областное министерство экономического развития. Более 200 экспертов обсудили предложения и разработали план по их реализации. Все идеи будут направлены на улучшение инвестиционного климата, а также создание условий для ведения бизнеса. Предложения смогут усилить реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Актуальность озвученных инициатив дал врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
— Сегодняшний трек и темы были обозначены как развитие экономики, технологическое лидерство, поддержка бизнеса и инвесторов. Безусловно, без этого сектора невозможно развитие региона, поскольку это рабочие места, налоги, социальное благополучие населения, — отметил Дмитрий Богданов.
Программу развития разработают до конца августа, она учтет приоритеты развития страны, а также охватит ключевые сферы экономики губернии. Каждый житель сможет предложить свою идею на сайте.