В Самарской области реализуют идеи по совершенствованию бизнес-климата

Сессию организовало областное министерство экономического развития. Более 200 экспертов обсудили предложения и разработали план по их реализации. Все идеи будут направлены на улучшение инвестиционного климата, а также создание условий для ведения бизнеса. Предложения смогут усилить реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Актуальность озвученных инициатив дал врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.