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Стало известно, сколько будут получать водители инновационных электробусов в Петербурге

Появилось объявление о трудоустройстве в новый парк электробусов на «Ржевке». Водителям предлагают до 140 тысяч рублей, следует из данных на сайте «Пассажиравтотранса».

Сообщается, что в скором времени состоится открытие нового парка электробусов в Красногвардейском районе. Водителей автобусов с категориями D и DE приглашают на работу с заработной платой до 140 тысяч рублей.

Также желающие получат возможность пройти трехмесячное обучение с последующим трудоустройством за счет предприятия. Отмечается, что во время учебы выплачивается стипендия.

Ранее в «Пассажиравтотрансе» поделились планами по цифровизации предприятия и вопросами использования транспорта, работающего на альтернативных источниках энергии. Ожидается, что к 2030 году доля электробусов и газомоторных автобусов достигнет 50%.