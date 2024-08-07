Стало известно, сколько будут получать водители инновационных электробусов в Петербурге

Сообщается, что в скором времени состоится открытие нового парка электробусов в Красногвардейском районе. Водителей автобусов с категориями D и DE приглашают на работу с заработной платой до 140 тысяч рублей.
Также желающие получат возможность пройти трехмесячное обучение с последующим трудоустройством за счет предприятия. Отмечается, что во время учебы выплачивается стипендия.
Ранее в «Пассажиравтотрансе» поделились планами по цифровизации предприятия и вопросами использования транспорта, работающего на альтернативных источниках энергии. Ожидается, что к 2030 году доля электробусов и газомоторных автобусов достигнет 50%.