Бесплатный период на обходе Тольятти продлили до 1 сентября

Ранее сообщалось, что согласно распоряжению правительства Самарской области и концессионному соглашению, использование обхода Тольятти на платной основе начинает осуществляться по истечении 29 дней после начала эксплуатации — 14 августа. О том, что движение по новой трассе может быть бесплатным вплоть до завершения ремонта на трассе через ГЭС неоднократно заявлял врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.