Бесплатный период на обходе Тольятти продлили до 1 сентября

ФКУ «Поволжуправтодор» должен выполнить работы по ремонту до 1 сентября 2024 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.
В настоящее время пропускная способность ремонтируемого участка ограничена — закрыты две из четырех полос движения. В целях исключения заторовых ситуаций на автомобильной дороге через плотину Волжской ГЭС действует временное ограничение движения для большегрузного транспорта. Автомобилям общей массой свыше 3,5 тонн запрещено осуществлять проезд по участку дороги ежедневно с 06:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что согласно распоряжению правительства Самарской области и концессионному соглашению, использование обхода Тольятти на платной основе начинает осуществляться по истечении 29 дней после начала эксплуатации — 14 августа. О том, что движение по новой трассе может быть бесплатным вплоть до завершения ремонта на трассе через ГЭС неоднократно заявлял врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.