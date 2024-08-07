Американские компании не спешат создавать совместные предприятия на Украине

Пентагон подталкивает их к расширению сотрудничества с украинскими коллегами, однако американские фирмы заключают сделки медленнее, чем европейские.
«Я думаю, что наша промышленность действительно стремится к таким сделкам, но в то же время они должны быть обоснованы с точки зрения бизнеса. Да и финансирование является проблемой», — сказал представитель Госдепартамента США изданию Defense One на полях авиасалона в Фарнборо.
Чиновник напомнил, что в июле Northrop Grumman заявила, что начнет производить боеприпасы на Украине. Это первая публичная сделка между американской фирмой и Украиной по выпуску оружия на территории страны.
К тому же некоторые западные фирмы обеспокоены коррупцией в оборонно-промышленном комплексе Украины.
Компании также пытаются оценить, какие местные или региональные рынки смогут пережить конфликт, поскольку на запуск новых производственных линий уйдут годы, пояснил чиновник. Решения должны быть экономически обоснованы, настаивает представитель Госдепа.
Еще одним камнем преткновения для американских подрядчиков, согласно Defence One, является возможность страхования политических рисков — по сути, финансовой защиты для их инвестиций на Украине.
При этом чиновник признал, что правительство США хочет, чтобы компании больше сотрудничали с Украиной. Как он утверждает, в США есть «команда по украинским сделкам», которой поручено давать рекомендации по потенциальным соглашениям между США и Украиной, отвечать на вопросы и решать проблемы.
Марина Светлова