Американские компании не спешат создавать совместные предприятия на Украине

«Я думаю, что наша промышленность действительно стремится к таким сделкам, но в то же время они должны быть обоснованы с точки зрения бизнеса. Да и финансирование является проблемой», — сказал представитель Госдепартамента США изданию Defense One на полях авиасалона в Фарнборо.