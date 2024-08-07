Работодатели Челябинской области подняли зарплаты на 22%

Лидерами по росту предлагаемого заработка в регионе стали работники спортклубов и салонов красоты. В июле и начале августа работодатели готовы были платить им в среднем 59 400 рублей в месяц — цифра выросла на 33,8% с начала года. Также прибавили предлагаемое жалованье специалистам сферы инвестиций (средняя зарплата в этом случае составила 96 600 рублей, +32% за семь месяцев) и сельского хозяйства (99 700 рублей, +31,8%). Последние, кстати, попали в тройку лидеров по величине заявленных зарплат.