Шакиров: В Казани наблюдается острый дефицит водительских кадров

Среди ключевых причин он назвал сложные условия труда и неконкурентную заработную плату. Они привели к оттоку специалистов в другие смежные отрасли: такси, грузовые перевозки, доставку, где уровень зарплаты значительно выше, а предъявляемые требования к сотрудникам не такие высокие.