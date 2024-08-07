Шакиров: В Казани наблюдается острый дефицит водительских кадров

«Эта проблема характерна для всех крупных городов Российской Федерации, где дефицит в среднем достигает 30−35%. В Казани в настоящее время дефицит водительских и кондукторских кадров составляет: водителей — 678 человек, кондукторов — 621», — рассказал Шакиров.
Среди ключевых причин он назвал сложные условия труда и неконкурентную заработную плату. Они привели к оттоку специалистов в другие смежные отрасли: такси, грузовые перевозки, доставку, где уровень зарплаты значительно выше, а предъявляемые требования к сотрудникам не такие высокие.
«В настоящее время для решения кадрового вопроса предприятиями-перевозчиками ведется постоянная работа по подбору кадров, предоставляется бесплатное переобучение на категорию D и места в общежитиях для иногородних. Ежегодно индексируется размер заработной платы», — прокомментировал Шакиров.
Напомним, для решения вопроса в Казани также предложили включить в перечень участников программы социальной ипотеки Татарстана водителей общественного транспорта.